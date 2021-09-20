Селезньов показав середній палець фанатам на трибунах у Полтаві: фото
Джерело:24 канал
Минай 19 вересня зіграв на виїзді проти Ворскли. Нападник гостей Євген Селезньов відзначився у матчі, але не результативно.
Емоції Селезньова
Минай зіграв виїзний поєдинок у Полтаві. Перша частина гри завершилась із мінімальною перевагою у рахунку господарів 1:0. Єдиний гол у першому таймі забив Кане.
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Футболісти пішли на 15-хвилинну перерву у підтрибунне приміщення. Форвард Минаю Євген Селезньов йдучи до роздягальні показав середній палець комусь на трибунах. Схоже, гравця образив хтось з трибун стадіону "Ворскла" імені Олексія Бутовського.
Селезньов показав фанатам середній палець / Скриншот із відео
Однак навіть це не допомогло Селезньову розізлитись та виплеснути свою злість на футбольному полі, перевтіливши свої дії у результат. Натомість господарі забили вдруге. У середині другого тайму Лиховидько відзначився автоголом. Матч завершився перемогою Ворскли 2:0.
- Відзначимо, що форвард міг допомогти Минаю забити гол. Після його удару м'яч влучив у руку суперника. Але Катерина Монзуль не призначила 11-метровий удар.
- 36-річний Селезньов провів на полі 69 хвилин. Євген перейшов у Минай для того, щоб стати найкращим бомбардиром в історії українського футболу.