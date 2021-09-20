Селезньов показав середній палець фанатам на трибунах у Полтаві: фото

Минай 19 вересня зіграв на виїзді проти Ворскли. Нападник гостей Євген Селезньов відзначився у матчі, але не результативно.

Емоції Селезньова

Минай зіграв виїзний поєдинок у Полтаві. Перша частина гри завершилась із мінімальною перевагою у рахунку господарів 1:0. Єдиний гол у першому таймі забив Кане.

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Футболісти пішли на 15-хвилинну перерву у підтрибунне приміщення. Форвард Минаю Євген Селезньов йдучи до роздягальні показав середній палець комусь на трибунах. Схоже, гравця образив хтось з трибун стадіону "Ворскла" імені Олексія Бутовського.



Селезньов показав фанатам середній палець / Скриншот із відео

Однак навіть це не допомогло Селезньову розізлитись та виплеснути свою злість на футбольному полі, перевтіливши свої дії у результат. Натомість господарі забили вдруге. У середині другого тайму Лиховидько відзначився автоголом. Матч завершився перемогою Ворскли 2:0.