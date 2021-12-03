Селезньов погрожував одноклубнику після поразки від Динамо: відео скандального моменту (18+)
Джерело:ютуб-канал "Жестяковий Спорт"
Форвард Миная Євген Селезньов відзначився скандальним моментом після поразки у поєдинку 16-го туру УПЛ з Динамо. Цього разу футболіст висловив своє невдоволення щодо одноклубника.
Селезньов вляпався у черговий скандал
36-річний форвард Миная вкотре опинився в епіцентрі скандалу. Селезньов у нецензурній формі висловив невдоволення щодо дій свого одноклубника, який вийшов на заміну в матчі проти Динамо.
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"Хто цього уйо*ка випустив? Хто його на*уй випустив? На*уя ви його випускаєте? На*уй він мені потрібний тут? Щоб він вийшов падати? Сука, я йому зараз п**ди дам у роздягальні", – заявив Селезньов.
Кому ж саме були адресовані неприємні слова Євгена поки що не відомо. Однак у матчі на заміну виходили Міслав Матіч, Михайло Месхі, Богдан Коваленко та Едвард Кобак.
Обережно, відео містить нецензурну лексику
- Минай програв київському Динамо в поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги. Матч закінчився з рахунком 0:2.
- У сезоні 2021/2022 Селезньов провів на полі 14 ігор в УПЛ. Форварду вдалося відзначитися одним забитим м'ячем та результативною передачею.
- Після 16-ти турів закарпатці йдуть у турнірній таблиці УПЛ передостанніми, у своєму активі вони мають 10 очок.