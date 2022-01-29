Селезньов несподівано заговорив про закінчення кар'єри і зміну виду спорту

Славнозвісний нападник Минаю Євген Селезньов після завершення кар'єри професійного футболіста вирішив продовжити кар'єру в іншому виді спорту.

Євген Селезньов заявив, що хоче активно зайнятися аматорським боксом після того, як залишить кар'єру професійного футболіста.

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"Закінчу кар'єру та піду в аматорський бокс. Я хочу ще й тайську освоїти, але поки що футболіст, то переживаю за ноги. Мені сказали, що, як закінчу з футболом, мене натренують і я поїду на турнір. Витримую три тренування на день, отже є порох", – заявив Селезньов.

Крім того, Селезньов розповів, що тренування з боксу забирають набагато більше сил, ніж футбольні, але всі подробиці почути не вдалося, оскільки в ході інтерв'ю спортсмен не здогадався позбутися капи.

Що відомо про Селезньова