Селезньов несподівано заговорив про закінчення кар'єри і зміну виду спорту
Джерело:ФК Минай
Славнозвісний нападник Минаю Євген Селезньов після завершення кар'єри професійного футболіста вирішив продовжити кар'єру в іншому виді спорту.
Євген Селезньов заявив, що хоче активно зайнятися аматорським боксом після того, як залишить кар'єру професійного футболіста.
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"Закінчу кар'єру та піду в аматорський бокс. Я хочу ще й тайську освоїти, але поки що футболіст, то переживаю за ноги. Мені сказали, що, як закінчу з футболом, мене натренують і я поїду на турнір. Витримую три тренування на день, отже є порох", – заявив Селезньов.
Крім того, Селезньов розповів, що тренування з боксу забирають набагато більше сил, ніж футбольні, але всі подробиці почути не вдалося, оскільки в ході інтерв'ю спортсмен не здогадався позбутися капи.
Що відомо про Селезньова
- 36-річний Селезньов цього сезону провів за ФК Минай у всіх турнірах 16 матчів, забив один гол і віддав одну результативну передачу.
- Нещодавно у форварда Минаю та журналіста Андрія Сеньківа виник конфлікт. Футболіст звинувачує журналіста в брехні, нібито той розповсюджував неправдиву інформацію про футболіста.
- Селезньов почав надокучливо телефонувати Сеньківу та погрожувати йому розправою.
- Журналіст повідомив, що написав заяву в поліцію на погрози зі сторони Євгена.