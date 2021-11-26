Селезньов був оштрафований тренером Минаю через не футбольні тренування

Головний тренер Минаю Ігор Леонов заявив, що в нього немає претензій до нападника Євгена Селезньова. Та все ж форвард був оштрафований ним.

Розбита губа

У середу, 25 листопада, Минай зіграв матч проти Колоса перенесений матч чемпіонату. Селезньов в цій грі вийшов у старті, але після перерви був замінений. Під час трансляції матчу в кадр попало те, що верхня губа в Селезньова була розбита.



Євген Селезньов з розбитою губою / Кадр з трансляції

Ведучий програми "ТаТоТаке" Андрій Сеньків заявив, що Селезньов порушує режим в клубі. Одне з таких порушень сталося після того, як Селезньов забив гол Інгульцю. Після цього він поїхав розважатися.

"Була бійка, в якій Селезньов постраждав. Видно, що з верхньою губою Селезньова щось не так. Це якраз результат того, що відбулося в ніч з неділі на понеділок. Він зранку приїхав на тренування, і тренування не провів", – розповів Андрій Сеньків.

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Тренування з боксерами

Головний тренер Минаю Ігор Леонов спростував цю інформацію.

"Хоча Селезньов – капітан команди, але в Минаї немає недоторканних. І якби я мав інформацію, що Євген порушив спортивний режим, то він був би серйозно покараний. А це все чутки. Втім, днями Селезньова таки оштрафували за те, що тренувався разом з боксерами. Повторюю, стосовно виконання своїх обов'язків у мене до нього немає претензій", – заявив Ігор Селезньов.

Варто додати, що Селезньов чимало часу приділяє боксу. В його акаунті в інстаграм чимало відео з тренування.