Секс-скандал у Китаї: у WTA не повірили в "лист" Пен Шуай

WTA відреагувала на лист тенісистки Пен Шуай, яка два тижні не виходила на зв'язок. Звернення спортсменки з'явилося на телеканалі Китаю.

Підозріла заява тенісистки

Китайська тенісистка Пен Шуай раніше звинувачувала колишнього віцепрем'єра країни Чжана Гаолі у сексуальних домаганнях.

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Після таких заяв тенісистка не виходила на зв'язок майже два тижні. Та згодом китайка відправила електронний лист голові WTA Стіву Саймону, де спростовувала звинувачення.

Тенісистка зазначила, що на офіційному сайті WTA опублікували лист-звинувачення без її згоди.

Новина про сексуальне насильство не відповідає дійсності. Я не зникла і не перебувала в небезпеці. Я просто відпочивала вдома, все гаразд,

– зазначила спортсменка.

Проте голову WTA Стіва Саймона відповідна заява ще більше занепокоїла.

"Заява Пен Шуай, опублікована сьогодні китайськими державними ЗМІ, лише викликає у мене побоювання з приводу її безпеки та місцезнаходження", – заявив Саймон.

Що відомо про китайську тенісистку