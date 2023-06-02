Дієго Сімеоне є одним із найуспішніших тренерів сучасності. Аргентинець вже 12 років очолює мадридський Атлетіко, який двічі ставав чемпіоном.

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Наприкінці поточного сезону журналісти вирішили поспілкуватися із Дієго на інтимну тему. Дослідження показують, що іспанці за рік мають приблизно 56 сексуальних актів. Сімеоне ця інформація здивувала.

56 на рік? Це чотири рази на місяць? Лише з чотирма разами на місяць ви не можете грати в моїй команді. Чи займаються гравці Атлетіко сексом 15 разів на місяць? Я не збираюся про це говорити, але у нас хороший середній показник,

– з гумором зазначив Сімеоне.

У поточному сезоні за тур до фінішу Ла Ліги Атлетіко йде на третій сходинці і ще може обійти Реал, який має +1 бал. У Лізі чемпіонів команда виступила невдало – останнє місце у групі із Порту, Брюгге та Баєром.

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Чого Атлетіко досяг під керівництвом Дієго: