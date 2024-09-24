"Глухий по відношенню до спортсменів": шведський біатлоніст розкритикував главу МОК за позицію

Олімпійський чемпіон Себастьян Самуельссон висловився щодо президенства Томаса Баха в МОК. Біатлоніст розкритикував його діяльність.

Президент Міжнародного олімпійського комітету, Томас Бах, йде у відставку у 2025 році. Це радує біатлоніста Себастьяна Самуельссона, який є давнім прихильником України.

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Самуельссон розніс Баха через позицію щодо росіян

Швед зазначив, що не знає жодної іншої організації або політичного утворення в будь-якій країні, де можна почати продовжувати терміни повноважень, у його світі це повний абсурд. Також він додав, що Томас Бах був поганим президентом МОК і він з нетерпінням чекає нового. Його слова передає Sweden Herald.

Думаю, у нього була занадто слабка позиція щодо Росії, а зараз особливо – щодо війни в Україні та раніше щодо допінгу. Він не зміг належним чином роз'язати ці дві проблеми. Він здається трохи глухим стосовно чинних спортсменів,

– заявив Себастьян Самуельссон.

Нагадаємо, що у травні 2024 року шведський біатлоніст очолив Комісію спортсменів IBU.