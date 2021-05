Розірвали мережу: сайт УАФ допустив дикі ляпи зі складом збірної України англійською мовою

Українська асоціація футболу (УАФ) допустила дикі ляпи зі складом збірної англійською мовою, який був опублікований на офіційному сайті організації.

Незрозуміло, як так вийшло, але там вирішили дослівно перекласти англійською прізвище Сирота. Так вийшов Alexander the Orphan. Переклад останнього слова з англійського – сирота.

Судячи з усього, для оформлення цієї сторінки, співробітники пресслужби УАФ просто копіювали прізвища гравців зі звітів про матчі, випадково копіюючи і "зайві" символи. Так з'явилися гравці "Ruslan Malinovskyi is playing", "Andrii Lunin," і "Taras Stepanenko played for the miners in this match".

Також Георгія Судакова в УАФ перейменували в Джорджа, замість правильного написання ім’я та прізвища футболіста — Heorhii Sudakov.



Сайт УАФ зганьбився з перекладом прізвищ на англійську мову / Фото: Скріншоти

Зараз ці помилки вже виправили, але в той же час варто зазначити – на офіційному сайті УАФ немає функції перемикання між версіями на різних мовах.Так що для того, щоб потрапити на версію англійською мовою потрібно або робити відповідний запит в пошук, або самому набрати URL-адресу в адресний рядок.