Разорвали сеть: сайт УАФ допустил дикие ляпы с составом сборной Украины на английском языке

Украинская ассоциация футбола (УАФ) допустила дикие ляпы с составом сборной на английском языке, который был опубликован на официальном сайте организации.

Непонятно, как так получилось, но там решили дословно перевести на английский фамилию Сирота. Так получился Alexander the Orphan. Перевод последнего слова с английского – сирота.

Смотрите также Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020

Судя по всему, для оформления этой страницы, сотрудники пресс-службы УАФ просто брали фамилии игроков из отчетов о матче, случайно копируя и "лишние" символы. Так появились игроки "Ruslan Malinovskyi is playing", "Andrii Lunin," и "Taras Stepanenko played for the miners in this match".

Также Георгия Судакова в УАФ переименовали в Джорджа, вместо правильного написания имени и фамилии футболиста — Heorhii Sudakov.



Сайт УАФ опозорился с переводом фамилий на английский язык / Фото: скриншоты

Сейчас эти ошибки уже исправили, но в то же время стоит отметить – на официальном сайте УАФ нет функции переключения между версиями на разных языках.Так что для того, чтобы попасть на версию на английском языке, нужно либо делать соответствующий запрос в поиск, либо самому набрать URL-адрес в адресную строку.