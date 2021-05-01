Лестер у більшості не зумів перемогти Саутгемптон: відео

Лестер 30 квітня зіграв на виїзді проти Саутгемптона у рамках 34 туру АПЛ. Гості у більшості не змогли вирвати перемогу.

Саутгемптон – Лестер 1:1

Голи: Ворд-Праус, 61 (п) – Еванс, 68

Вилучення: Вестергорд, 10 (Саутгемптон)

Це не можна пропустити Герой матчу: як голкіпер забив гол головою та врятував команду від поразки в Іспанії – відео

Вже на початку зустрічі господарі самі собі створили проблеми. Варді зіграв на випередження з Вестергордом, який сфолив на нападнику Лестера. Це порушення правил арбітр сприйняв, як фол останньої надії та показав червону картку захиснику Саутгемптона.

"Лисиці" отримали право на стандарт поблизу штрафного суперника. Однак м'яч після удару Меддісона пролетів повз стійку.

Результативний тайм

На перерву команди пішли за нульового рахунку. Після відпочинку господарі заробили право пробити пенальті. Ворд-Праус підійшов до м'яча та відкрив рахунок у поєдинку – 1:0. Хоча воротар гостей вгадав напрямок удару, але не зумів парирувати постріл із 11 метрів.

Вже через сім хвилин Лестер зрівняв цифри на табло. Еванс відгукнувся на передачу з флангу у штрафному та головою перевів м'яч у сітку воріт – 1:1.

Як не намагались футболісти вийти вперед у рахунку, але нікому так цього зробити і не вдалось. У підсумку – 1:1 результативні нічия, яка стала крахом для Лестера. "Лисиці" у більшості не змогли дотиснути суперника, маючи перевагу у створених моментах.

Після мирової Лестер із 63 очками йде на третій позиції. Саутгемптон із 37 пунктами розташовується на 14 місці.

Саутгемптон – Лестер відеоогляд