No Zina, No Party: Арсенал без Зінченка не зміг обіграти аутсайдера АПЛ – відео голів

Команда Мікеля Артети перервала вражаючу переможну серію. Втративши очки у грі із Саутгемптоном, Арсенал підпустив до себе Манчестер Сіті.

У чемпіонаті Англії продовжуються поєдинки 13 туру АПЛ. Вчора відбувся центральний матч, у якому Челсі та Манчестер Юнайтед розписали нічию.

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У неділю ж свою гру провів Арсенал, котрий відправився в гості до Саутгемптона, пише 24 канал. Участь у грі не зміг взяти українець Олександр Зінченко. Футболіст через травму пропустив вже шостий матч "канонірів" поспіль".

Лондонці вийшли вперед вже на 11 хвилині. Після прострілу від Вайта першим на м'ячі у карному майданчику опинився Джака, який добив сферу в сітку.

Арсенал намагався розвинути свій успіх, але в середині другого тайму пропустив. Стюарт Армстронг відгукнувся на приховану передачу Ельюнуссі та пробив м'яч повз Рамсдейла.

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Таким чином "каноніри" переривають свою восьмиматчеву переможну серію у всіх турнірах. Підопічні Артети залишаються першими в АПЛ, однак відрив від Манчестер Сіті складає всього два бали.

У свою чергу Саутгемптон закріпився на 15 позиції, у трьох балах від зони вильоту. У насупному турі "святі" зіграють із Крістал Пелас, тоді як Арсенал прийме Ноттінгем Форест.

Відеоогляд матчу Саутгемптон – Арсенал: