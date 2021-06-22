Сауна, басейн та масаж: збірна України залишається в Румунії та очікує результати ігор Євро-2020

Збірна України з футболу опинилася у підвішаному стані – наша команда посіла третє місце в групі, яке залишає шанси вийти в плей-офф. Але все залежатиме від решти результатів.

Допоки Україна офіційно не дізнається свій підсумковий результат, команда перебуватиме в Румунії. І буде підтримувати форму.

До теми Євро-2020: за яких умов збірна України вийде у плей-офф турніру

На наступний день після матчу проти Австрії, в якій Україна отримала болючу поразку, команда провела традиційний день відновлення. У першій половині дня був вихідний. Увечері українці провели тренування на полі стадіону "Аркул де Тріумф". Традиційно для післяігрового дня футболісти, які вийшли у стартовому складі, здійснили невелику пробіжку навколо периметра газону та виконали відновлювальні вправи, зокрема, на розтягнення м’язів. Решта команди отримала повноцінне фізичне навантаження впродовж годинного тренування.

Після цього хлопці мали відновлювальні процедури в сауні та басейні, а також масаж.

Україна зберігає шанси вийти в плей-офф. Якщо це станеться, їх матч 1/8 фіналу відбудеться або в понеділок, 28 червня, або у вівторок, 29 червня.