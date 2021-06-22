Пока Украина официально не узнает свой итоговый результат, команда будет находиться в Румынии. И будет поддерживать форму.

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На следующий день после матча против Австрии, в котором Украина получила болезненное поражение, команда провела традиционный день восстановления. В первой половине дня был выходной. Вечером украинцы провели тренировку на поле стадиона "Аркул де Триумф". Традиционно для послеигрового дня футболисты, которые вышли в стартовом составе, совершили небольшую пробежку вокруг периметра газона и выполнили восстановительные упражнения, в частности, растяжение мышц. Остальные из команды получили полноценную физическую нагрузку в течение часовой тренировки.

После этого у ребят были восстановительные процедуры в сауне и бассейне, а также массаж.

Украина сохраняет шансы выйти в плей-офф. Если это произойдет, их матч 1/8 финала состоится или в понедельник, 28 июня, или во вторник, 29 июня.