У матчі 1-го туру Чемпіонату Світу в Катарі збірна Саудівської Аравії здобуває сенсаційну перемогу над головними фаворитами турніру зібрною Аргентини (2:1). Король тріумфаторів матчу Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд оголосив середу, 23 листопада, вихідним у всій Саудівській Аравії. Це стосується як працівників державних установ, так і студентів.

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Також збірна Саудівської Аравії поставила цікавий рекорд – ця перемога стала найнеочікуванішою за всю історію Чемпіонатів Світу. Шанс на їхню перемогу складав 8.7%. До цього рекорд належав збірній США, яка несподівано обіграла збірну Англії у 1950-му році з рахунком 1:0, а відсоток на їхній успіх складав 9.5 одиниць.