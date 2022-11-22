Усі охочі мали змогу переглянути поєдинок улюбленої команди та стати свідком сенсаційного тріумфу Саудівської Аравії над головним фаворитом турніру збірною Аргентини. Повідомляється, що 22 листопада робочий день працівники могли завершити в 11:00 за місцевим часом та приступити до перегляду футбольного матчу.

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"Згідно з офіційними вказівками влади, у вівторок у всіх державних установах робочий день закінчується близько 11 години дня, враховуючи початок матчу між збірною Саудівської Аравії та збірною Аргентини", – заява уряду.

Нагадаємо, що збірна Саудівської Аравії виграла свій четвертий матч чемпіонату світу в історії з сімнадцяти. Найвище досягнення команди на Мундіалі – 1/8 фіналу в 1994 році.