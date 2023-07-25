Виклик для АПЛ: Міністерство спорту Саудівської Аравії виділило астрономічну суму на трансфери

Саудівська Аравія продовжує вести агресивну трансферну політику, закидуючи зірок футболу грошовитими контрактами. Стало відомо про амбітні плани країни до 2030 року.

Міністерство спорту Саудівської Аравії виділило 17 мільярдів фунтів на трансфери до 2030 року. Саме тоді має відбутися чемпіонат світу з футболу, на проведення якого країна претендує у спільній заявці разом із Єгиптом та Грецією.

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Гроші – не проблема

Аль-Хіляль серед усіх команд є найпріоритетнішим у цьому проєкті. При цьому, оскільки клуб упустив можливість підписати Ліонеля Мессі, на якого розраховував, то він має можливість оформити транфсер ще однієї зірки.

У Аль-Хілялі думали над підписанням Неймара та Луки Модріча, а також у 2024 році клуб планує запросити Роберта Левандовського. Проте польський форвард наразі навіть думати не хоче про Саудівську Аравію.

То ж, неочікувано пріоритетним став варіант із підписанням Кіліана Мбаппе. Він не був спеціально прописаний у план цього літа. Але оскільки з'явилися проблеми у зіркового футболіста із ПСЖ, саудити готові до швидких рішень.

Вважається, що Аль-Хіляль готовий підписати Мбаппе навіть на сезон і відпустити його через рік безплатно в Реал, заплативши при цьому майже 300 мільйонів євро ПСЖ та 700 мільйонів євро Мбаппе, з урахуванням усіх бонусів (чиста заробітня плата 200 мільйонів євро). Усе для створення іміджа ліги, у яку готові їхати зірки у розквіті сил.

. У Саудівську Аравію тільки цього літа вже переїхали: Карім Бензема, Н'голо Канте, Едуард Менді, Сєргєй Мілінковіч-Савіч, Марсело Брозовіч, Секу Фофана, Рубен Невеш, Каліду Кулібалі, Алекс Теллес. І ще з багатьма футболістами продовжують вести перемовини.