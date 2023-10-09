Зірки дали своє: Саудівська Аравія подала заявку на проведення ЧС-2034, в конкурентах Океанія

Конкуренція за проведення чергового Мундіалю набирає обертів. Країна Близького Сходу не бажає, аби вона пропадала із футбольного інфопростору.

Саудівська Аравія подала заявку на проведення чемпіонату світу-2034. Нещодавно визначився господар першості 2030-го року.

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Спробують поборотись за місце під сонцем

Сауди спершу розробили план, котрий передбачав залучення зірок світового футболу до тамтешньої першості. Робиться це із тією метою, аби привернути максимальну до місцевої ліги та й до Саудівської Аравії загалом. Зокрема, азійцям активно вдається реалізовувати свій задум в життя, оскільки поїхати на Близький Схід погодилась низка провідних гравців, серед яких Кріштіану Роналду, Кармі Бензема, Неймар та інші.

До того ж саудити намагались спокусити Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе, пропонуючи зірковим футболістам просо нереальні умови, але ті відмовились від трансферу, кожен керуючись своїми мотивами. Такі персонажі як аргентинець та француз потрібні були азіатам через те, що вони повинні були стати також "афішею" ЧС, який країна планувала проводити. Та от не сталось як гадалось і Саудівська Аравія все одно вирішила податись на проведення ЧС-2034.

Минулого тижня ми оголосили про намір провести ЧС з футболу, а сьогодні відправили офіційного листа, що доводить наші прагнення втілити мрію нашого народу в реальність. Проведення такого турніру – це пропозиція світу побачити розвиток нашої країни, побачити нашу культуру та стати частиною нашої історії,

– сказав голова Федерації футболу Саудівської Аравії Ясир Аль-Мисехалі.

Нагадаємо, що наступний чемпіонат світу (2026) відбудеться у США, Мексиці та Канаді. Також ФІФА нещодавно віддала проведення ЧС-2030 Іспанії, Португалії, Марокко, а також Аргентині, Уругваю і Парагваю, де буде зіграно всього три матчі (в честь сторіччя турніру). За господарювання на Мунідалі-2034 боротимуться країни Азії (де до цього часу провелись тільки два великих турніри) та Океанії.

Де відбувались усі чемпіонати світу