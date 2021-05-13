Відбитий пенальті Буффона приніс Ювентусу перемогу над Сассуоло: відео

Ювентус 12 травня зіграв на виїзді проти непоступливого Сассуоло у 36 турі Серії А. Туринський клуб завдяки нереалізованому пенальті суперника та голу Кріштіану Роналду здобув перемогу.

Сассуоло – Ювентус 1:3

Голи: Распадорі, 59 – Рабіо, 28, Роналду, 45, Дибала, 66

Нереалізований пенальті: Берарді, 16 (Сассуоло)

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Вже на 16-й хвилині гості самі собі привезли проблеми. Бонуччі сфолив у власному штрафному на Распадорі після помилки Рабіо – пенальті. 11-метровий удар взявся виконувати Берарді. Але його удар майже у центр воріт парирував Буффон.

На 28-й хвилині Ювентус відкрив рахунок на табло. У той час поки гравці Сассуоло сигналізували арбітру про фол. Рабіо змістився ближче до межі штрафного суперника та більярдним ударом розмочив нулі на табло – 0:1. Йому вдалось реабілітуватись за привезений пенальті.

Перед перервою Роналду подвоїв перевагу туринців після асисту Рабіо. Кріштіану класно обіграв опікуна у штрафному та пробив у неприкритий кут володінь господарів – 0:2.

Після відпочинку господарі зменшили перевагу. Распадорі обігрався з партнером по команді та у ближній кут пробив повз воротаря – 1:2.

Не довго раділи господарі. На 66-й хвилині Дибала елегантно перекинув голкіпера після передачі Кулусевскі – 1:3.

Ювентус обіграв Сассуоло 1:3. Звитяга дозволила туринському клубу впритул наблизитись до Наполі, який йде на 5 позиції. Між ними лише одне очко різниці. Сассуоло з 56 пунктами розташовується на 8 місці.

Сассуоло – Ювентус відеоогляд матчу