Допомагав постачати зброю РФ: націоналізовано активи власника російського футбольного клубу ЦСКА

Росіяни продовжують топитись у наслідках після божевільних дій Владіміра Путіна. Цього разу постраждлаи активи президента російського футбольного клубу ЦСКА Євгенія Гінера.

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення націоналізувати активи власника ЦСКА, стягнувши їх у дохід держави. У російського олігарха забрали його акції PIN bank – український комерційний банк, який належить до групи банків з приватним капіталом. Більш відомий, як Перший Інвестиційний Банк, головний офіс якого розташовується у столиці України.

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Забрали його активи, які були в Україні

За інформацією Офісу Генарального прокурора, підставою для пред’явлення позову про націоналізацію його активів стали матеріали кримінального провадження за фактом пособництва державі-агресору, у яких Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Все через те, що Гінер є кінцевим бенефіціарним власником фінансової установи. Паралельно президент футбольного гранда з Росії пов'язаний із держкорпорацією "РОСТЕХ", яка допомагає постачати зброю військам РФ, яка використовується у війні проти України. Громадянин Росії старався всидіти одразу на двох стільцях.

Санкції, які застосували проти власника російського клубу, матимуть строк у вигляді 10 років.

Також у ході розслідування буде перевірятись, чи не був Гінер замішаний у фінансових махінаціях. А точніше, чи банк правомірно використовував 1,6 мільярда гривень кредиту для рефінансування. Цікаво, що гроші отримала після початку активної фази бойових дій.

Вищезгадана сума становить понад 50% усього активу банку. Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР.

Також в межах розслідування правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів РФ до вчинення злочинів на території України. Зокрема, через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України,

– йдеться у публікації Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, що декілька днів тому співробітники ДБР провели обшуки у членів управління та наглядової ради, а також в офісі комерційного банку Pinbank, яким володіє Гінер.

Ще дещо раніше Печерський районний суд Києва наклав арешт на частку у стратегічних українських підприємствах та цінні папери Євгенія Гінера. Схоже, що скоро власник ЦСКА буде задовольнятись лише прибутками від футбольного клубу.