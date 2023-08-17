"Це абсолютно нелюдське ставлення": російський чемпіон світу побідкався на санкції

Російські легкоатлети досі не розуміють, чому їх відсторонили від міжнародних турнірів. Вибіркова сліпота – характерна риса представників країни-агресора.

Через повномасштабну військову агресію проти України Міжнародна федерація легкоатлетичних видів спорту (World Athletics) запровадила санкції проти Росії та Білорусі. На думку російських спортсменів, це нелюдяна жорстокість зі сторони організації, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Меньков: World Athletics вбили мою кар'єру

Російський чемпіон світу Алєксандр Меньков вважає, що World Athletics поламала йому кар'єру. Стрибун у довжину міг виграти Олімпіаду та низку престижних міжнародних змагань, а замість цього бере участь у маловідомих турнірах. Проте росіянина не обурює, що РФ розпочала війну проти України та щодня вбиває громадян нашої держави. Своєї відповідальності у злочинах Росії Меньков не бачить.

Вбили мою кар'єру і кар'єри всіх наших молодих спортсменів... Як можна не пускати на міжнародні турніри вісім років? Коли все це почалося, у міжнародній федерації стали поводитися так, ніби мене і не існує зовсім. Притому що я не заштатний атлет, я ж брав "золото" на чемпіонаті світу. Міг і Олімпіаду виграти, це все бачили. А тут одного дня моє прізвище забули, ніби Менькова ніколи й не було… Це було абсолютно нелюдське ставлення. Комусь приходили хоча б відмови, мені – взагалі нічого,

– сказав Меньков.

Що відомо про Менькова