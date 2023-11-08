Неочікувана позиція: Велика Британія схвалила участь росіян в Олімпійських іграх-2024

Британська олімпійська асоціація не чинитиме опір намаганням МОК допустити "нейтральних" спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіаду. На думку виконавчого директора БОА, кількість представників країни-терористки зменшиться в чотири раз у порівнянні з Іграми-2020.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України світовий спорт почав вводити санкції проти країни-агресорки. Команди дискваліфікували зі змагань, як і більшість індивідуальних атлетів.

До теми Ображені терористи: Росія самовільно відмовилася брати участь на Олімпіаді-2024, проте є "але"

Британці пішли назустріч Росії

Втім у березні цього року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував федераціям допустити росіян до змагань у нейтральному статусі. На жаль, більшість з них це і зробили, бан проти терористів продовжили одиниці.

Тепер же МОК має прийняти рішення щодо участь спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпійських іграх-2024, які мають пройти в Парижі. Схоже, що і тут комітет піде на поступки терористам.

Здивувала позиція Британської олімпійської асоціації, який разом із Україною був одним із головних прихильників повного відсторонення росіян. Виконавчий директор організації Енді Енсон заявив, що асоціація підтримає нейтральний статус для росіян та білорусів на Іграх-2024.

Ми підтримуємо наявність незалежних спортсменів. Ми не хочемо, щоб атлетів увесь час карали за конфлікти по всьому світу. Тож як національна асоціація ми підтримуємо їхнє повернення. Ми дійшли позначки, коли нас це задовільняє. Звісно, будуть люди, які не погодяться, але в нас є позиція, якою ми наразі задоволені. Росіян відсторонили від багатьох міжнародних заходів напередодні Олімпіади-2024. Тож їх не так багато, кому вдалося кваліфікуватися. Ми очікуємо на сотні нейтральних атлетів, а не на 400, як це було в Токіо,

– зазначив Ентон.

Читайте також Етнічна дискримінація: Путін поскаржився на недопуск російських спортсменів на Олімпіаду

Що таке "нейтральний спортсмен"

Зазначається, що громадяни Росії та Білорусі зможуть виступати під нейтральним прапором без гімну своєї країни. Також атлети мають довести свою непідтримку війни в Україні та непричетність до армії РФ.

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет вже підтримав участь росіян та білорусів у Паралімпіаді-2024 в нейтральному статусі. Фінальне рішення по цьому питанню від МОК очікується на початку 2024 року.