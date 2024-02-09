"Дайте їм перемагати": одіозний прем'єр Словаччини Фіцо закликав зняти санкції з Росії у спорті

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що Міжнародний олімпійський комітет не має обмежувати доступ росіян до Олімпіади-2024. Для порівняння він привів приклад представників Росії в НХЛ.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну світовий спорт масово почав застосовувати санкції проти представників країни-терористки. Російські команди дискваліфікували з міжнародних змагань.

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Крім того, більшість федерацій змушують росіян виступати під нейтральним прапором. Втім і це не заважає мовчазним співучасникам війни нити щодо утискання з боку Міжнародного олімпійського комітету.

На жаль, і в Європі іноді з'являються гучні заклики зняти санкції з представників Росії. Серед них виявився і проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Варто відзначити, наскільки ми всі лицемірні. Чому російських гравців у НХЛ не банять в США та Канаді? А щодо Олімпіади. Уявіть, що у вас є спортивна дисципліна, в якій у перших рядках стоїть абсолютний світовий лідер із Росії чи Білорусії. Ви не допускаєте його до участі у змаганнях і перемагає хтось, хто виграв би з мінімальною ймовірністю. Яка цінність цієї золотої медалі? Я не заважав би спортсменам змагатися. Нехай вони покажуть, що можуть перемогти,

– заявив голова словацького уряду.

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Нагадаємо, що МОК дозволив федераціям допускати атлетів з Росії та Білорусі в нейтральному статусі. Умовою є непідтримка війни в Україні та непричетність до військових структур країн-терористок.

Таке ж правило комітет застосував і до Олімпіади-2024, де росіяни мають пройти ретельну перевірку своєї нейтральності. Втім ця позиція не влаштовує як Україну і чимало країн Європи, так і самих росіян, які вважають себе притисненими.