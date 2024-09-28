Нейтральний статус відсутній: росіянам відповіли на питання про повернення в біатлоні
Російські спортивні чиновники сподівалися під "нейтральним" статусом повернутися до міжнародних турнірів. Проте окремі асоціації не збираються йти на поступки агресорам.
У сербському Белграді до кінця тижня триватиме Конгрес Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). На ньому не будуть розглядати питання з повернення російських та білоруських спортсменів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Читайте також "Глухий щодо спортсменів": шведський біатлоніст розкритикував главу МОК за позицію
Росіян та білорусів не буде на топ-турнірах з біатлону
У IBU пояснили представникам пропагандистських медіа, що відсторонення біатлоністів з Росії та Білорусі залишаються в силі. Все через правила організації.
Рішення конгресу від 2022 року залишиться в силі. Це означає, що російські спортсмени не братимуть участі у змаганнях. У правилах IBU відсутнє положення щодо участі спортсменів у нейтральному статусі,
– повідомила IBU російським ЗМІ.
Санкції проти Росії у лижному спорті
- Нагадаємо, що на Конгресі 2022 року було прийнято рішення про відсторонення російських та білоруських біатлоністів. Санкції були пов'язані з початком повномасштабного вторгнення в Україну.
- Біатлоністи з країн-терористок повністю пропустили два міжнародні сезони: 2022/23 та 2023/24. Не буде їх і у новому сезоні Кубка світу, який стартує 30 листопада з етапу в фінському Контіолахті. А також на чемпіонаті світу 2025 з біатлону, який розпочнеться у швейцарському Ленцергайде 12 лютого.
- Зазначимо, що Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) теж продовжила дію санкцій. Це викликало сильне роздратування у Росії. У відповідь голова Федерації лижних гонок Росії Єлєна Вяльбе запропонувала бомбити Лондон.