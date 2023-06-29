Подвійні стандарти для Росії: ковзанярський спорт дає "вікно" для представників РФ попри санкції

Міжнародний ковзанярський союз продовжує не пускати на свої змагання спортсменів з країн-терористок. Втім така позиція не стосується офіційних осіб.

Світовий спорт масово вводить санкції проти Росії через воєнну агресію цієї країни проти України. Команди з РФ не допускають до змагань, а індивідуальних спортсменів допускають лише під нейтральним прапором.

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Не став виключенням і ковзанярський спорт. Міжнародний союз повністю відсторонив спортсменів з Росії та Білорусі, але заявив, що готовий досліджувати варіанти із їх поверненням.

Тим часом, в організації вже з'являються подвійні стандарти. Справа у тому, що Міжнародний союз ковзанярів вирішив накласти санкції лише на спортсменів. А ось на офіційних осіб це правило, судячи з усього, не розповсюджується.

Союз включив росіян та білорусів у шорт-лист суддів та стартерів змагань на сезон 2023-2024. При цьому зазначається, що наразі представники РФ та Білорусі не можуть брати участь у турнірах.

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Список буде остаточно затверджений 1 серпня 2023 року. Тож є підозра. що до цієї дати Міжнародний союз ковзанярів може скасувати бан для спортсменів та офіційних осіб з країн-терористок.