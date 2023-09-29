Двоє німецьких представників вирішили проголосувати за послаблення санкцій проти російського футболу. При цьому легенда Баварії заявив про співчуття до дітей з РФ.

Російські команди через війну в Україні потрапили під санкції від УЄФА та ФІФА. Клуби недопущені до єврокубків, тоді як збірній РФ не дозволили проходити кваліфікацію ЧС-2022 та Євро-2024.

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Німцям шкода росіян

Втім на днях УЄФА пішов назустріч країні-терористці і допустив до міжнародних турнірів дитячі команди з Росії віком до 17 років. Одним із прихильників такої ідеї були представники Німеччини.

Як виявилось, Ханс-Йоахім Ватцке та Карл-Хайнц Румменігге, які входять у Виконком УЄФА, голосували за повернення росіян. Легенда Баварії виправдав свій вчинок начебто непричетністю російських дітей до війни.

Діти є жертвами війни. Вони не винні і потребують допомоги. Вони не несуть відповідальності за цю війну і не повинні бути покарані додатково. Ось чому я проголосував "за", щоб дозволити їм знову брати участь у змаганнях,

– зазначив Румменігге.

Хочеться лише пожаліти бідних російських дітей, які дуже сильно страждають від геноциду українців. Цікаво, скільки з них будуть помічені пізніше з літерою "z" біля їхнього фюрера Владіміра Путіна.

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Умови допуску росіян

УЄФА зазначив, що російські команди U-17 не матимуть права використовувати символіку Росії та її гімн. Крім того, матчі за їх участю проходитимуть на нейтральній території.

Втім до цього президент УЄФА Александр Чеферін запевняв, що Росія взагалі не буде допущена до міжнародних змагань, доки в Україні триває війна. Таке рішення організації не було схвалено європейськими асоціаціями, вже десять з них заявили, що бойкотуватимуть ігри проти росіян: