Санкції продовжуються: російські легкоатлети і надалі виступатимуть без прапора та гімну
17 листопада 2021 , 19:01Читать новость на русском
Джерело:World Athletics
Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics) порекомендувала конгресу організації продовжити усунення Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) до виконання всіх умов відновлення.
World Athletics так і не знайшов причин для скасування санкцій, накладених на Всеросійську легкоатлетичну федерацію.
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"Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій схвалює рекомендацію Всесвітньої легкоатлетичної ради щодо продовження припинення членства Всеросійської федерації легкої атлетики", – йдеться у повідомленні.
Коротко про відсторонення російських атлетів
- ВФЛА у листопаді 2015 року була тимчасово позбавлена членства у World Athletics (тоді – IAAF) на тлі допінг-скандалу. Тому російські легкоатлети можуть виступати на міжнародних змаганнях лише після набуття статусу нейтрального атлета від World Athletics.
- У 2020 році жоден з росіян не отримав від міжнародної федерації допуску, оскільки ВФЛА прострочила виплату штрафу у справі стрибуна у висоту Данила Лисенка у розмірі 6,31 мільйона доларів. У серпні того ж року гроші було перераховано до міжнародної федерації.
- У вересні 2020 року рада World Athletics продовжила для ВФЛА термін на доопрацювання плану відновлення до 1 березня 2021 року. Рада World Athletics у березні повернула російським легкоатлетам право претендувати на нейтральний статус для виступу у міжнародних змаганнях. Востаннє питання відновлення членства ВФЛА у World Athletics порушувалося наприкінці липня.