Санкції ФІФА: збірна Росії буде виступати під назвою РФС, без прапора та гімну
Джерело:ФІФА
ФІФА ввела низку санкцій проти збірної Російської Федерації. Проте державу-агресора так і не позбавили участь у чемпіонаті світу-2022.
Без назви, гімну та прапора
На території Росі не будуть проводити міжнародні турніри. Також домашні матчі відбуватимуться на нейтральних стадіонах, а вболівальники-росіяни не зможуть відвідати ігри.
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Для російських спортсменів вже певно, що є звичним виступати під нейтральним прапором та без гімну. Тільки цього разу причина значно серйозніша.
У ФІФА повідомили, що Росія, повинна брати участь у будь-яких змаганнях під назвою "Російський футбольний союз (РФС)", а не "Росія".
Також у матчах за участю російських команд не використовуватиметься прапор чи гімн Російської Федерації.
Проте навіть таке рішення не влаштовує потенційних суперників росіян: Польщу, Чехію та Швецію. Вони вимагають, аби ФІФА позбавила Російську Федерацію участі.
2 або 3 лютого міністр спорту Польщі Каміл Бортнічук зустрінеться у Цюриху з президентом ФІФА Джанні Інфантіно, аби обговорити це.
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