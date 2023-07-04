Донька 3-разового переможця ЛЧ, який грав у Росії, вимагає ув'язнення батька
Джерело:Mundo Deportivo
у зіркового футболіста Самюеля Ето'о можуть виникнути великі проблеми з законом. Камерунцю загрожує тюремне ув'язнення через борги.
Камерунський ексфорвард Барселони, Інтера та низки багатьох клубів, серед яких і російське Анжі, Самюель Ето'о у лютому 2022 року визнав Еріку До Росаріо Н’євес своєю донькою. Рішення про це було ухвалено після чотирьох років судових розглядів.
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Донька вимагає рік позбавлення волі
Суд тоді зобов'язав колишнього футболіста, а нині президента федерації футболу Камеруну, виплачувати доньці аліменти у розмірі 1400 євро на місяць. Зараз адвокат Фернандо Осуна, який представляє інтереси До Росаріо Н’євес, стверджує, що Самюель винен його клієнтці 90 тисяч євро.
Він заборгував своїй доньці аліменти більш ніж за п'ять років та продовжує ігнорувати правосуддя. Фінансове становище Еріки – дуже тендітне, у той час як Ето'о живе в розкоші,
– заявив Осуна.
Кар'єра Ето'о
- Найбільшу кількість матчів провів за Барселону, Мальорку та Інтер, у кожному з клубів – понад 100 матчів.
- Чемпіон Іспанії (3) та Італії.
- Переможець Кубка Іспанії (2) та Італії (2).
- Тріумфатор Ліги Чемпіонів (3).
- Олімпійський чемпіон.
- Всього протягом кар'єри грав за 13 клубів: Реал, Мальорку, Барселону, Інтер, Евертон, Антальяспор, Анжі, Челсі, Катар СК, Сампдорію, Коньяспор, Леганес та Еспаньйол.
- Здобув 16 клубних титулів та 5 зі збірною.
- Найкращий бомбардир в історії збірної Камеруну, за яку зіграв 114 матчів та забив 56 голів.
- З 2021 року є президентом федерації футболу Камеруну.