у зіркового футболіста Самюеля Ето'о можуть виникнути великі проблеми з законом. Камерунцю загрожує тюремне ув'язнення через борги.

Камерунський ексфорвард Барселони, Інтера та низки багатьох клубів, серед яких і російське Анжі, Самюель Ето'о у лютому 2022 року визнав Еріку До Росаріо Н’євес своєю донькою. Рішення про це було ухвалено після чотирьох років судових розглядів.

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Донька вимагає рік позбавлення волі

Суд тоді зобов'язав колишнього футболіста, а нині президента федерації футболу Камеруну, виплачувати доньці аліменти у розмірі 1400 євро на місяць. Зараз адвокат Фернандо Осуна, який представляє інтереси До Росаріо Н’євес, стверджує, що Самюель винен його клієнтці 90 тисяч євро.

Він заборгував своїй доньці аліменти більш ніж за п'ять років та продовжує ігнорувати правосуддя. Фінансове становище Еріки – дуже тендітне, у той час як Ето'о живе в розкоші,

– заявив Осуна.

Також адвокат наполягає, що перебування Ето'О на посаді президента Федерації футболу Камеруну "ненормальне" з огляду на всі його судимості. Адже раніше Самюеля було визнано винним в ухиленні від податків в Іспанії та невиплаті аліментів однієї з інших своїх дочок.

Еріка вимагає засудити Ето'о до року тюремного ув'язнення. Її претензії розгляне суд у Мадриді.

Кар'єра Ето'о