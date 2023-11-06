"Це нагадує Росію": олімпійський чемпіон розкритикував "довічне" обрання Баха президентом МОК

У Міжнародному олімпійському комітеті знайшлися сили, які вирішили переписати статут та втретє переобрати Томаса Баха. Проти таких намірів висловився шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон.

Томас Бах перебуває на чолі МОК з 2013 року. У 2025 році повноваження спортивного функціонера завершуються. На третій термін Бах не матиме змогу балотуватися через статут, який забороняє перебувати на посаді більше, ніж 12 років.

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Самуельсон: Томас Бах приймав хибні рішення для спорту

Проте деякі члени МОК вирішили скалькувати Росію та переписати статуту Міжнародного олімпійського комітету на користь Баха. Нагадаємо, саме таким чином країна-агресор зробила довічним правителем Владіміра Путіна, "обнуливши" його терміни.

Свою незгоду з такими намірами висловив олімпійський чемпіон з біатлону Себастьян Самуельссон. Шведський спортсмен прокоментував можливе переобрання Баха, провівши паралелі з Росією.

Дуже здивований, що люди починають обговорювати відхід від цього обмеження, яке існує для президента МОК. Коли мова заходить про інші країни, які роблять це, згадую про Росію, яка прагне обійти правила, які існують, щоб гарантувати чесний та демократичний процес. Тому я думаю, що Томас Бах приймав хибні рішення для спорту, але корисні для нього та його товаришів по команді,

– сказав Самуельсон.

Зазначимо, що голоси про скасування обмежень президентству пролунали на щорічній сесії МОК, яка відбулася у жовтні в Мумбаї. Активну позицію з цього питання зайняв голова африканських олімпійських організацій Мустафа Берраф.

Що відомо про Себастьяна Самуельссона