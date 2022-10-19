Зірка Ліверпуля таки потрапить у Катар: у якій ролі Салах поїде на ЧС-2022

Зірковий форвард Ліверпуля Мохаммед Салах не потрапив на чемпіонат світу-2022 зі збірною Єгипту. Однак футболіст відвідає футбольне свято у Катарі.

Одразу два зіркових футболісти англійської Прем'єр-ліги поїдуть на чемпіонат світу-2022 у Катар, але не у компанії своїх збірних. Футболіст Ліверпуля Мохаммед Салах та вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез будуть експертами телеканалу beIN Sports під час Мундіалю.

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Як Єгипет та Алжир пролетіли повз ЧС-2022 у Катарі

Ні Єгипет, ні Алжир не потрапили на чемпіонат світу у Катар. Єгипет в очних матчах поступився Сенегалу. Перша зустріч закінчилась мінімальною перемогою єгиптян (0:1).

У матчі-відповіді теж була зафіксована звитяга 1:0, але вже на користь сенегальських футболістів. Тому протистояння було переведено у пенальті, де точнішими були гравці Сенегалу 3:1. Цікаво, що саме Салах не реалізував одне з 11-метрових.

Щодо Алжиру, то збірна Мареза поступилась Камеруну. Перший матч був на користь алжирців 0:1, а вже у другій зустрічі була зафіксована перемога камерунців 1:2 за підсумками додаткових таймів.

Чемпіонат світу-2022 у Катарі відбуватиметься з 20 листопада до 18 грудня.