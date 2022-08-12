У багатьох зірвало дах, – Саладуха розповіла про хвилю хейту від росіян

Колишня легкоатлетка Ольга Саладуха активно висловлюється щодо відсторонення росіян від міжнародної арени. Вона розповіла, як представники країни-агресора реагують на її заяви.

Саладуха: Почався справжній шквал коментарів та повідомлень у всі соцмережі

За словами ексспортсменки, росіяни почали писати їй нещодавно. До цього вони наче не помічали, що Саладуха виступає проти представників росії на міжнародній арені.

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Ольга розповіла, що спершу навіть думала достукатися до російських спортсменів, але потім зрозуміла, що це марно. Вони й далі ігнорують реальність та насолоджують життям, наголосила Саладуха.

"Виявляється для російських спортсменів та для мільйонів росіян це нормально, а для деяких навіть дуже радісно. А коли ткнула їх носом у їхнє ж лайно і сказала, що за свої злочини доведеться відповідати, у багатьох зірвало дах.

Після того як російські ЗМІ розтиражували мою заяву про важливість відсторонення спортсменів та спортивних функціонерів агресора, почався справжній шквал коментарів та повідомлень у всі соцмережі та месенджери", – зазначила Саладуха.

"Чого я тільки не прочитала"

Росіяни почали писати образливі месенджери титулованій легкоатлетці.

"Чого я тільки не прочитала. Матюки, погрози, стереотипні "нацистка" і "бендеровка". Цей потік трешу гарно продемонстрував високий рівень культури наших сусідів, з якою вони носяться, як з писаною торбою. Сьогодні їхня культура зводиться до трьох слів – вбити, завоювати, принизити.

Скаржитись чи апелювати до совісті цих людей немає сенсу. А є сенс і далі робити свою справу – захищати Україну на спортивному фронті. Поки наші бійці б’ють ворога на фронті військовому. А щодо "добрих" слів мені написаних, то за законом бумеранга вони обов’язково повернуться до відправників", – додала колишня легкоатлетка.

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