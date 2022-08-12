Саладуха: Начался настоящий шквал комментариев и сообщений во все соцсети

По словам экс-спортсменки, россияне начали писать ей недавно. До этого они вроде бы не замечали, что Саладуха выступает против представителей России на международной арене.

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Ольга рассказала, что сначала даже думала достучаться до российских спортсменов, но потом поняла, что это бесполезно. Они и дальше игнорируют реальность и наслаждают жизнью, подчеркнула Саладуха.

"Оказывается, для российских спортсменов и для миллионов россиян это нормально, а для некоторых даже очень радостно. А когда ткнула их носом в их же дерьмо и сказала, что за свои преступления придется отвечать, у многих сорвало крышу.

После того, как российские СМИ растиражировали мое заявление о важности отстранения спортсменов и спортивных функционеров агрессора, начался настоящий шквал комментариев и сообщений во все соцсети и мессенджеры", – отметила Саладуха.

"Чего я только не прочла"

Россияне начали писать оскорбительные мессенджеры титулованной легкоатлетке.

"Чего я только не прочла. Маты, угрозы, стереотипные "нацистка" и "бендеровка". Этот поток трешу хорошо продемонстрировал высокий уровень культуры наших соседей, с которой они носятся, как с писаной торбой. Сегодня их культура сводится к трем словам – убить, завоевать, унизить.

Жаловаться или апеллировать к совести этих людей нет смысла. А есть смысл и дальше делать свое дело – защищать Украину на спортивном фронте. Пока наши бойцы бьют врага на военном фронте. А что касается "добрых" слов мне написанных, то по закону бумеранга они обязательно вернутся к отправителям", – добавила бывшая легкоатлетка.

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