Уродженка Харкова зазіхнулась на абсолютний рекорд світу: яке досягнення хоче побити українка

Українська спортсменка Катерина Садурська знову спробує здивувати світ. Харків'янка налаштована побити попередній рекорд одразу на три метри.

Багаторазова світова чемпіонка з водних видів спорту харків’янка Катерина Садурська 22 липня 2023 року вже встановила світовий рекорд у дисципліні пірнання з постійної вагою без ласт за правилами AIDA. Тепер вона збирається його перевершити, пише 24 Канал.

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Українці немає рівних

На найпрестижніших міжнародних змаганнях із фрідайвінгу Vertical Blue, які цьогоріч проходять на Карибах, Катерина пірнула на глибину 74 метри, що є новим абсолютним національним рекордом України та світовим рекордом за правилами AIDA.

Пірнання з постійною вагою без ласт є найважчою дисципліною змагань за фізичними та технічними показниками, адже спортсмени не використовують жодного додаткового обладнання.



Катерина Садурська при встановленні попереднього рекорду / Колаж 24 Каналу

25 липня о 18:00 за київським часом, Катерина змагатиметься за встановлення абсолютного рекорду світу з пірнання (постійна вага без ласт) – 77 метрів.

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