Многократная мировая чемпионка по водным видам спорта харьковчанка Екатерина Садурская 22 июля 2023 уже установила мировой рекорд в дисциплине ныряния с постоянным весом без ласт по правилам AIDA. Теперь она собирается его превзойти, пишет 24 Канал.

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Украинке нет равных

На самых престижных международных соревнованиях по фридайвингу Vertical Blue, которые проходят в этом году на Карибах, Екатерина нырнула на глубину 74 метра, что является новым абсолютным национальным рекордом Украины и мировым рекордом по правилам AIDA.

Ныряние с постоянным весом без ласт является тяжелой дисциплиной соревнований по физическим и техническим показателям, ведь спортсмены не используют никакого дополнительного оборудования.



Екатерина Садурская при установлении предыдущего рекорда / Коллаж 24 Канала

25 июля в 18:00 по киевскому времени, Екатерина сразится за установление абсолютного рекорда мира по нырянию (постоянный вес без ласт) – 77 метров.

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