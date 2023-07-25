Український плавець із 11-м результатом вийшов до півфіналу чемпіонату світу-2023 з водних видів спорту, який стартував 23 липня. Час Дениса Кесіля на дистанції 200 метрів батерфляєм склав 1.55,75, пише 24 канал.

Читайте також Збирає путівки у Париж: Середа здобув вже другу ліцензію України на Олімпіаду-2024

Ще одна перепустка у Париж

Для здобуття олімпійської ліцензії українцю потрібно було подолати цю дистанцію з 1.55,78 хвилин. Що він і зробив – був швидший лише на 0.03 секунди.

Кесіль став автором четвертої ліцензії України у плаванні на Олімпійські ігри-2024 у Париж. Денис вдруге позмагається на такому високому рівні. Адже у Токіо плавець відверто провалився – лише 21-ше місце у кваліфікації.

До цього ще три ліцензії нашій країні принесли лідер Михайло Романчук (400, 800 та 1500 метрів вільним стилем), Олександр Желтяков (200 метрів на спині) та Владислав Бухов (50 метрів вільним стилем).

До слова. Денис Кесіль – 22-річний плавець із Кривого Рогу, який є рекордсменом України на дистанції 200 метрів батерфляєм. Був призером Євро серед юніорів та посів друге місце Юнацьких Олімпійських ігор в Аргентині.

Нагадаємо, що ЧС-2023 з водних видів спорту приніс нашій країні не лише ліцензії у плаванні. Олексій Середа здобув неіменну перепустку у Париж. Перед цим знову ж таки наш лідер Середа у парі з Кірілом Болюхом завоювали срібні медалі зі стрибків із вишки на висоті 10 метрі та принесли першу ліцензію Україні зі стрибків у воду.