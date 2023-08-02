Мив після цього руки: Сабо пригадав зустріч із Путіним після матчу проти Росії

У 1999 році відбувся історичний матч між Росією та Україною. Уже тоді було зрозуміло, що це протистояння набагато більше значить, ніж просто футбольний матч.

Тодішній головний тренер збірної України Йожеф Сабо розповів про події, які відбувалися навколо матчу нашої національної команди проти Росії у відборі до Євро-2000. Гра закінчилася з рахунком 1:1, що не дозволило країні-терористці кваліфікуватися до основної сітки турніру.

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Сабо: Якби знав, чим все завершиться, то прибив би його там

Досвідчений спеціаліст пригадав, як у їх роздягальню заходив нинішній президент-диктатор Владімір Путін. Наставник та футбольний експерт зізнався, що зробив після такої зустрічі.

О, це був не футбол, а політика. На базу приїжджали працівники ЦК, накручували, що не дай бог програти цей матч. Це було більше, ніж футбол. Оце падло Путін після матчу зайшов до нас в роздягальню, розмовляв зі мною. Я після нього мив руку. Приходив з охороною. Якби знав, чим все завершиться, то прибив би його там,

– сказав Сабо.

. Збірна України в своїй історії зіграла лише два матчі зі збірною Росії. Це сталося у кваліфікації до Євро-2000. Тоді "синьо-жовті" взяли 4 бали й залишили суперника за бортом змагань, для виходу на чемпіонат Європи Росії була потрібна перемога в останньому турі, але гра, про яку й згадує Сабо закінчилася з рахунком 1:1. Саме тоді українською командою керував Йожеф Йожефович. Вдома ж наша збірна перемогла з рахунком 3:2.