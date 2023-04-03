Зняв павука з дев'ятки воріт: українець відзначився переможним голом в Азербайджані – відео

Черговий тур Азербайджанської прем'єр-ліги запам'ятався запеклим протистоянням Сабаха та Габали. У поєдинку було забито аж 5 голів.

До 86-ї хвилини перевагою у рахунку володіла Габала 1:2. Одна кінцівка поєдинку повністю перевернула хід зустрічі з ніг на голову. Гол Джоя-Ленса Міккельса зробив рахунок 2:2, пише 24 Канал.

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Гол українця приніс перемогу господарям

Вже у компенсований до матчу час за справу взявся Олексій Кащук. Український вінгер Сабаха скористався "пожежею" у штрафному майданчику суперника, вдало зіграв на добиванні та зняв павучка із дальньої дев'ятки воріт Габали.

Порадіти голу українця біля кутового прапорця прибігла уся команда. Кащук став автором переможного м'яча. Сабах на вольових здолав Габалу 3:2. Олексій провів усю зустріч.

Відео переможного голу Кащука у ворота Габали

22-річний правий вінгер молодіжної збірної України відзначився 11-м результативним ударом у футболці Сабах у сезоні-2022/2023. Також у його активі 7 асистів у 24-х зіграних поєдинках в усіх турнірах.

Нинішній клуб українського вінгера посідає другу позицію після 28 турів Азербайджанської прем'єр-ліги. Сабах набрав вже 65 балів, що на 9 очок менше, аніж у лідера турнірної таблиці Карабаха. Перевага над третім Нефтчі складає 8 пунктів.