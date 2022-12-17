"Інфантіно – рідкісний під***с", – екс-голкіпер Шахтаря не підбирав слів для очільника ФІФА

Колишній воротар Шахтаря та Маріуполя Рустам Худжамов різко висловився на адресу президента ФІФА Джанні Інфантіно. Голкіпер дуже незадоволений діями очільника світової організації.

Рустам Худжамов, як то говорять, сказав все прямо. Екс-голкіпер висловив свою думку щодо двох ситуацій.

Варте уваги Я був у такій ситуації: Шевченко підтримав футболіста, який не забив знакове пенальті на ЧС-2022

Зачепив Худжамов недозвіл ФІФА виступити Володимиру Зеленському з посланням миру перед фіналом ЧС-2022. Голкіперу в голові не вкладається таке рішення світової організації. Та Рустам коротким описом Інфантіно пояснив таке рішення ФІФА:

"По-перше, Джанні Інфантіно – рідкісний під**ас по своїй суті. Абсолютний. А ФІФА – абсолютно наскрізь корумпована система, яка за бабки буде робите те, що тобі необхідно. Не дати виступити перед всім світом… Інфантіно, якщо звернутися до нього, ти ж хотів, щоб припинили стріляти на місяць. Для чого ти? Ти ж бачиш, що українська армія зараз відсипає таких пи**юлин свинособакам, що просто капець", – зауважив Худжамов.

Також Худжамов зачепив і реформу клубного чемпіонату світу, в якому тепер братиме участь 32 команди. Також ФІФА створить новий клубний твоариський турнір – "Світова серія ФІФА". Голкіпер знову емоційно висловився:

"Мені здається, що люди просто й*бнулися. Вже не знають, на чому заробляти. Вибачте мені, будь ласка, але те, що стосується ФІФА, тригереть мене не менше, ніж р**ня. Це просто трендець. Через ЧС-2022 була скорегована підготовка до чемпіонатів, які стартували минулого літа. Вже була епідемія травм. Після ЧС футболісти ще будуть отримувати травми. А потім ще будуть чемпіонати світу, чемпіонати галактики. Не знаю, що вони там ще понапридумують. Вже є Ліга конференцій, ліга пресконференцій. Видумують все, щоб тільки гребти гроші", – вважає Худжамов.