Тренер збірної України розкритикував "95 Квартал" за жарти про окупований Скадовськ

Колишній голкіпер Шахтаря Рустам Худжамов відреагував на жарт студії "95 Квартал" про мешканців окупованого Скадовська. Футбольний фахівець пригадав попередні скандальні номери артистів.

У новорічному випуску студії "95 Квартал" показали номер, у якому російськомовна мешканка Скадовська намагається говорити українською. На цей недоречний жарт відреагував тренер збірної України Рустам Худжамов.

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Тупі жарти у виконанні "95 Кварталу"

Фахівець розкритикував артистів студії "95 Квартал", які не вперше жартують на болючі теми.

"Мене одного вкурвлює 95 Квартал?! Тупі, недоречні жарти, ще починаючи з ебонітових паличок під час Революції Гідності. Про гру причандалами на роялі я промовчу (як і порівняння України з повією), бо це тема окремого, більш масштабного обговорення.

Але ось ця купа дебілів на сцені, які вважають смішною назву міста Скадовська, яке зараз під окупацією і де страждають наші співгромадяни, вони Вам як?! І хто ці люди в залі, які сміються як не в собі?

С**а, у мене немає слів", – написав Худжамов на своїй сторінці у соціальній мережі.

Скадовськ був окупований російськими загарбниками 24 лютого 2022 року. Мешканці українського міста, які не встигли виїхати, залишилися заручниками терористів. Проукраїнські жителі Скадовська зазнають жорстких репресій від окупаційної влади.

Нагадаємо, що Рустам Худжамов у 2023 році поповнив тренерський штаб Сергія Реброва, в якому відповідає за підготовку воротарів. До цього фахівець працював у житомирському Поліссі.