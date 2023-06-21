Розкусили задум суперника: Ротань назвав складові перемоги над Хорватією

Підопічні Руслана Ротаня здобули впевнену перемогу в першому турі групового етапу Євро-2023. Успіх "синьо-жовтим" забезпечили голи Олексія Кащука та Данила Сікана.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань підбив підсумки першого поєдинку на Євро-2023. "Синьо-жовті" доволі впевнено перемогли основних конкурентів з рахунком 2:0.

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Заслужили результат на сто відсотків

Руслан Ротань не зміг залучити кількох гравців національної збірної, які тільки прибули до "молодіжки". Проте команда зуміла здобути результат завдяки характеру та самовіддачі.

Емоції та переживання були сьогодні присутні. До першого нашого гола якість гри нас повністю задовольняла. Погода також внесла корективи — було спекотно. Ми дякуємо хлопцям за самовіддачу, характер. Ми були справжньою командою, хотіли здобути результат і заслужили його на сто відсотків. Ми дякуємо ЗСУ за те, що вони стоять за нас, за те, що ми маємо можливість грати й радувати перемогами,

– сказав Ротань.

Загадковий суперник

Напередодні Євро-2023 збірна Хорватії змінила головного тренера. Проте це мало вплинуло на гру балканської команди.

Хорвати були певною мірою загадкою, тому що в них прийшов новий тренер, було важко спрогнозувати їхні дії. Але ми впоралися, розкусили задум суперника. Ми розуміли, що балканці будуть закривати нам середину поля. Але ми дивимося на нашу гру, її покращення. Хочу сказати, що мені дуже сподобалися перші 30 хвилин у нашому виконанні. У другому таймі ми перелаштувалися за рахунком. Розуміли, що хорвати підуть уперед. Коли забили другий гол, у нас з’явилися дуже хороші контратаки, в яких ми могли відзначитися ще. Хорвати виглядали гідно. Дуже сильні індивідуальності. Суперник створив моменти, які ми повинні проаналізувати,

– зазначив Руслан Петрович.

Румуни матимуть тотальну підтримку трибун

Наступний матч підопічні Ротаня зіграють проти одного з господарів чемпіонату – збірної Румунії. Суперник матиме колосальну підтримку трибун.

Що стосується збірної Румунії, то ця команда прагне грати у футбол, так, як і ми, прагне атакувати. Ми гратимемо на виїзді за тотальної підтримки в суперника, буде повний стадіон, аншлаг. Емоційно буде важкий матч, треба якнайкраще відновитися. Але все ж таки нам потрібно думати про свою гру. Я вважаю, що це буде гідний поєдинок двох команд,

– резюмував Ротань.

Трубін зіграв, попри велике навантаження

Воротар "молодіжки" Анатолій Трубін дуже допоміг команді, зберігши ворота "сухими". Впевненість голкіпера передалася польовим гравцям.

Трубін зіграв три матчі за національну збірну. Але він дає нам надійність у плані виходу з оборони, краще розуміє наші вимоги до воротарів. Усі три наші голкіпери мають високу майстерність, можна було ставити будь-кого з них. Але в цьому матчі нам потрібні були надійність, концентрація, спокій. У цілому, так воно й вийшло,

– розповів наставник "молодіжки".

Турнірне становище

Після перемоги над хорватами збірна України набрала 3 очка та займає другу сходинку в групі В. Фаворити квартету іспанці у першому матчі на Євро-2023 здобули перемогу над Румунією 3:0 та захопили лідерство.