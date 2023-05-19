Без пробачень: Ротань та футболіст, який його штовхнув, дізналися терміни своєї дискваліфікації

Руслан Ротань понесе покарання за свої надмірні емоції. Справа не обійшла стороною і інших причетних.

Руслан Ротань, Вадим Комардін та Пеглоу дізналися терміни своїх дискваліфікацій. Кривднику тренера Олександрії дісталося найбільше.

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Отримали по заслугах

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо матчу Дніпро-1 – Олександрія (1:1). Під час зустрічі між командами сталася конфліктна ситуація. Арбітр поєдинку призначив у ворота "спортклубівців" спірний пенальті на що дуже емоційно зреагував Руслан Ротань, який послав арбітра якомога далі та пішов вияснювати відносини з тренерським штабом Дніпра-1.

Найактивнішим з дніпрян був помічник наставника Дніпра-1 Вадим Комардін, за якого ще вирішив захиститися Пеглоу, відштовхнувши коуча Олександрії. Тоді і Руслан Ротань, і Вадим Комардін отримали по прямій червоній картці, а от Пеглоу обійшовся без покарання. Проте всевидяче око УАФ спіймала конфліктного футболіста "спортклубівців" та ще й винесла вирок щодо тренерів.

Таким чином тренер Олександрії Руслан Ротань буде відсторонений на три матчі (з яких два – умовно), а клуб "містяни" оштрафовані на 20 тисяч гривень. Схожа доля чекає і на Вадима Комардіна, якого також дискваліфікували на три матчі (проте один із яких умовно_. От Пеглоу дісталося найбільше, оскільки його відсторонили на 4 матчі (один із яких умовно).

До речі. За порушення заходів безпеки під час проведення матчів (присутність глядачів) Минай заплатить штраф у розмірі 10 тисяч гривень, а Дніпро-1 – 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, що "спортклубівці" посідають другу сходинку УПЛ, відстаючи від Шахтаря на 2 бали, проте на колективи ще чекає очна зустріч. Олександрія ж опинилась на 5-му місці чемпіонату України, практично оформивши собі путівку в єврокубковий сезон.