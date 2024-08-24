Олександрія – Шахтар 4:3

Голи: Філіппов, 37, 48 (П), 57, Калюжний, 41 – Шабанов, 16 (автогол), Крисків (25), Педріньйо, 90+5

На День незалежності України припав і початок 4-го туру чемпіонату України. Шахтар та Олександрія змагалися за перше місце в турнірній таблиці УПЛ, пише 24 канал.

Неочікуваний хід Олександрії

"Гірники" доволі активно розпочали протистояння і намагались атакувати підопічних Ротаня по максимуму.

Вже на 16-й хвилині Шахтар відкрив рахунок у матчі. Азаров здійснив навісну передачу з лівого флангу, а Шабанов пробив по власних воротах.

Згодом "гірники" вже подвоїли перевагу. Бондаренко віддав пас з правого флангу і Крисків відправив м'яч прямо у ворота Олександрії.

Після цього Шахтар кілька разів помилився і в один момент підопічні Ротаня вдало цим скористались. На 37-й хвилині Азаров в обороні віддав пас назад, який перехопив Філіппов і забив м'яч у пусті ворота.

На 41-й хвилині Олександрія зрівняв рахунок. Беззера віддав передачу на Калюжного і той забив гол-цукерочку, влучивши точно в "дев'ятку".

Остаточний розгром "гірників"

Початок другого тайму виявився невдалим для Шахтаря. На 47-й хвилині після прострілу Шулянського, м'яч влучив у руку Бондарю, тому арбітр призначив пенальті, яке реалізував Філіппов. Олександрія вперше повела у рахунку.

На 57-й хвилині підопічні Ротаня забили ще один феєричний гол. Філіппов з центру поля вистрілив прямо у ворота і оформив хет-трик у матчі. Рахунок став 4:2 на користь Олександрії.

На 66-й хвилині був дуже небезпечний момент у воріт Шахтаря. Кравченко здалеку прострілив у ворота і здавалось би, що м'яч перетнув лінію, однак гол не було зараховано. Шабанов намагався добити з близька, але Різник врятував "гірників".

Після цього команди обмінювалися моментами, а на 5-й хвилині додаткового часу Педріньйо з правого флангу пробив у "дев'ятку". Попри гол на останніх хвилинах, рахунок у матчі залишився на користь Олександрії.

Відеоогляд матчу Олександрія – Шахтар

Відзначимо, що матч Динамо – Ворскла, який мав відбутися також 24 серпня був перенесений.