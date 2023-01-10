"Носитиму майку Марселя з честю": Маліновський зробив першу обіцянку перед фанатами клубу
Джерело:інстаграм Руслана Маліновського
Руслан Маліновський розпочинає новий 2023 рік і новому колективі. 9 січня український півзахисник став гравцем французького Марселя.
Наразі Руслан виступатиме у французькому клубі на правах оренди до кінця сезону-2022/2023. В орендній угоді є опція обов'язкового викупу футболіста. Повідомляється, що Аталанта отримає від Марселя за Маліновського близько 10 мільйонів плюс ще три мільйони євро бонусами.
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Маліновський: Зустрінемось на стадіоні
Маліновський вже навіть встиг звернутись до французьких уболівальників через свої соцмережі. Руслан зробив першу обіцянку перед фанатами "провансальців".
Привіт! Я носитиму майку Марселя з честю. Пристрасть, повага, рішучість перемагати. Обіцяю завжди грати від щирого серця. Зустрінемось на стадіоні,
– написав новачок Марселя.
Маліновський звернувся до уболівальників Марселя / Фото з інстаграму Руслана
- Нагадаємо, що Маліновський протягом 3,5 років захищав кольори італійської Аталанти, за яку встиг провести 143 поєдинки (30 голів та 28 асистів).
- У своєму останньому сезоні у Бергамо провів 15 матчів, у яких забив один м'яч та віддав дві гольові передачі.
- Нещодавно Маліновський відзначився у товариському матчі Аталанти, який закінчився розгромною перемогою бергамівців з рахунком 10:1. Руслан розмочив нулі на табло.
- Бергамівський клуб щемливо попрощався з українцем.
- Марсель став третім європейським клубом у кар'єрі.