Втричі менше за дискваліфікованого лідера: скільки Маліновський заробляє в Марселі

Український півзахисник Руслан Маліновський перейшов у французький Марсель в січні 2023 року. В новому клубі гравець отримує значно більше, аніж до цього в Аталанті, але не так багато, в порівнянні з іншими гравцями.

Видання StatsOMP оприлюднило зарплати футболістів Марселя. Згідно з цими даними, зарплата Руслана Маліновського становить 150 тисяч євро на місяць. Або ж 1,8 мільйона євро на рік. Однак це без врахування різноманітних бонусів, а також до вирахування податків.

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Зарплата Маліновського доволі низька за мірками клубу – він на 16-й позиції з 22-х.

Найбільш високооплачуваним гравцем Марселя є захисник Ерік Баї, який заробляє майже тричі більше, аніж Маліновський – 416 тисяч євро на місяць. Він перебуває в оренді в французькому клубі – права на нього належать англійському Манчестер Юнайтед.

При цьому Баї на початку січня 2023 року отримав дискваліфікацію на сім матчів. У грі кубка Франції він доволі небезпечно прямою ногою влетів у груди суперника – той після зіткнення потрапив до реанімації.

Варто відзначити, що третій в рейтингу найбільш високооплачуваних гравців Марселя – ще один зимовий новачок Аззедін Унахі. Марокканський півзахисник, який зі своєю збірною дійшов до півфіналу ЧС-2022, отримує в клубі 346 тисяч євро на місяць.

Щодо Маліновського, то його зарплата в Марселі більша, аніж він до цього отримував в італійській Аталанті. Там йому платили близько 1,1 мільйона євро на рік. Поки ж українець перебуває в Марселі в оренді.