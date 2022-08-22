Гармата на прощання: Маліновський ефектно забив у ворота Мілана – відео голу

Український півзахисник вперше відзначився у цьому сезоні і подарував Аталанті нічию у битві з чемпіоном країни. Можливо, це був останній матч Руслана за клуб з Бергамо.

Аталанта – Мілан 1:1

Голи: Маліновський, 29 – Беннасер, 69.

Вчора, 21 серпня, в Серії А відбувся центральний матч 2 туру. В ньому зустрілись Аталанта Руслана Маліновського та чинний чемпіон Італії Мілан, пише 24 канал.

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Одним із ключових питань була поява на полі Руслана Маліновського. Вже довгий час ЗМІ сватають українця в інший клуб, а тренер навіть натякає на його майбутній відхід.

У першому турі хавбек вийшов лише на заміну і зміг записати на свій рахунок асист. А в грі проти Мілану Руслан з'явився у старті та сповна виправдав надії Гасперіні.

В середині першого тайму Маліновський розігнав атаку господарів, після чого отримав м'яч на вході в карний майданчик від Мелє. Українець вирішив бити зльоту і м'яч не без допомоги рикошету опинився у воротах Мілана.

Як Маліновський забивав Мілану:

Втім, перемогу бергамаски не втримали. Вже в середині другого тайму натиск "росонеррі" приніс успіх. Після метушні в майданчику Аталанту швидше за інших зорієнтувався Беннасер. М'яч від стійки залетів у ворота.

Підсумкові 1:1 залишають команди на 3-4 місцях. До Наполі та Інтера два бали. Також серед лідерів чемпіонату сьогодні можуть опинитись Рома та Ювентус, якщо переможуть Кремонезе та Сампдорію відповідно.

Успіхи Маліновського в Серії А

Руслан перейшов до Аталанти у 2019 році з Генка. Сума трансферу склала 13,7 мільйона євро. За три сезони українець провів 130 матчів і забив 33 голи, віддавши 26 асистів.

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Трофеїв Маліновський не здобував, але двічі вигравав бронзу Серії А. А у сезоні 2020/2021 хавбек став найкращим асистентом чемпіонату Італії, віддавши аж 12 результативних передач.

До Маліновського вже проявляють інтерес декілька клубів з інших топ-ліг. Частіше за все в ЗМІ спливали Ноттінгем Форест, Тоттенхем, Марсель та Ньюкасл.