Руслан Маліновський став обличчям футбольного симулятора PES 2021: фото

28-річний півзахисник Аталанти і збірної України Руслан Маліновський став обличчям відомого футбольного симулятора PES 2021. Маліновський з'явився на обкладинці видання для PS4.

Бергамаський клуб підписав партнерську угоду з компанією KONAMI, яка є виробником гри і саме українець був обраний для популяризації симулятора.

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Потужний сезон Маліновського