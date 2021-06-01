Бергамасский клуб подписал партнерское соглашение с компанией KONAMI, которая является производителем игры, и именно украинец был выбран для популяризации симулятора.
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Мощный сезон Малиновского
- В сезоне 2020/21 Малиновский забил 10 голов во всех турнирах и стал лучшим ассистентом чемпионата Италии (11 ассистов по версии Серии А, статистические порталы дают 12).
- Также его признали лучшим игроком Аталанты в марте и апреле, а еще украинец получил одну награду, как лучший футболист месяца в Серии А.