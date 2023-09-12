Попри невиклик: Маліновський прибув у розташування збірної України перед грою проти Італії

Трохи більше як година залишилась до матчу відбору на Євро-2024, у якому Італія прийме Україну. На "Сан-Сіро" "синьо-жовті" точно не будуть без 12-го гравця.

Близько двох тисяч українських уболівальників відвідають поєдинок у Мілані. Перед поєдинком у розташування збірної України прибув несподіваний гість.

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Несподіваний гість у таборі "синьо-жовтих"

Привітатись та підтримати хлопців приїхав Руслан Маліновський, якого Сергій Реброва не викликав на вересневі матчі збірної у відборі на Євро-2024.

Руслан прибув у готель "синьо-жовтих" у гарному настрої та одразу встиг перекинутись декількома словами із Сергієм Сидорчуком, який нещодавно перебрався із київського Динамо у бельгійське Вестерло.

Також Маліновський похвалив хлопців за гру проти Англії, у якій "синьо-жовті" здобули один бал, розписавши мирову у Вроцлаві 1:1. Єдиний гол у складі української збірної забив Олександр Зінченко.

"Наші – молодці. Чудова гра та чудовий результат", – відповів Руслан.

Невиклик Маліновського на вересневий цикл матчів збірної не став великим подивом. На старті нового сезону Руслан не отримував ігрову практику у французькому Марселі, а 19 серпня був орендований італійським Дженоа. Тому півзахиснику дали час, аби набрати форму.

Уболівальники чекатимуть Маліновського вже у поєдинках України, які відбудуться у жовтні 2023-го.

Матч Італія – Україна стартує 12 вересня о 21:45. Команда Сергія Реброва зробить усе, би вперше в історії здобути перемогу над "Скуадро адзуррою".