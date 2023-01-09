Трансфер на порозі: Руслан Маліновський уже прибув у Марсель
Джерело:RMC Sport
Сага з трансфером Руслана Маліновського грає свій останній акорд. Український півзахисник прибув до Марселя, аби дооформити свій перехід.
Руслан Маліновський наближається до переходу в Марсель. Гравцю залишилось пройти медогляд та підписати контракт з французьким клубом.
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Руслан Маліновський повинен пройти медобстеження у Марселі вранці. Після успішного проходження цієї процедури, український півзахисник вдень підпише повноцінний контракт до 2027 року. Раніше повідомлялось, що Маліновський доєднається до Марселя на правах оренди, з подальшим правом викупу за 10 плюс три мільйони євро. 10-го січня Руслан уже проведе своє перше тренування з командою, а представлять гравця пресі уже на тижні.
Позиція атакуючого півзахисника у Марселі
- Французький клуб нещодавно розпрощався з Жерсоном, який перейшов у бразильський Фламенго. Також своїм переходом гравець звільнив восьмий номер у команді, який полюбляє Руслан.
- Також у французького клубу травмований марокканець Амін Харіт, який пошкодив коліно.
- Марсель потребує трансфер Маліновського, який у змозі не тільки підмінити відсутніх гравців, але й додати команді нове.