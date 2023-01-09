Трансфер на порозі: Руслан Маліновський уже прибув у Марсель

Сага з трансфером Руслана Маліновського грає свій останній акорд. Український півзахисник прибув до Марселя, аби дооформити свій перехід.

Руслан Маліновський наближається до переходу в Марсель. Гравцю залишилось пройти медогляд та підписати контракт з французьким клубом.

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Руслан Маліновський повинен пройти медобстеження у Марселі вранці. Після успішного проходження цієї процедури, український півзахисник вдень підпише повноцінний контракт до 2027 року. Раніше повідомлялось, що Маліновський доєднається до Марселя на правах оренди, з подальшим правом викупу за 10 плюс три мільйони євро. 10-го січня Руслан уже проведе своє перше тренування з командою, а представлять гравця пресі уже на тижні.

Позиція атакуючого півзахисника у Марселі