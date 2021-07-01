Маліновський назвав секрет успіху України в матчі з Англією на Євро-2020
Джерело:УАФ
Футболіст збірної України Руслан Маліновський висловився щодо матчу проти Англії на Євро-2020. Україна та Англія зіграють в 1/4 фіналу вже 3 липня.
Маліновський: Готуємося до гри дуже серйозно
Маліновський не погоджується, що Україна виконала завдання на Євро-2020, дійшовши до 1/4 фіналу. За його словами, збірна серйозно готується до матчу з Англією.
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"Я не згоден із твердженням, що в нас вже немає завдань. На останньому теоретичному занятті головний тренер наголосив, що не потрібно літати у хмарах та казати, що ми вже досягли чогось. Ми вже бачили на цьому турнірі, що все можливо у футболі. Готуємося до гри дуже серйозно, сконцентровано", – сказав Руслан.
Маліновський також розповів, що може стати запорукою успіху в протистоянні з набагато зірковішими англійцями.
Англія — дуже хороша команда, яка грає у швидкий футбол. Але ми вже грали проти Франції, Німеччини, Іспанії, у нас є досвід таких матчів. Нам не потрібно боятися, а треба виконувати план на гру. Якщо ми будемо максимально дотримуватися плану та продемонструємо повну самовіддачу, думаю, зможемо досягти результату,
– зазначив футболіст.
Руслан погодився, що Україні буде легше грати, адже Англія – фаворит поєдинку й на неї чинитиметься тиск.
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Україна – Англія: головне
- Команди ввосьме в історії зустрінуться на футбольному полі. Попередні два матчі завершилися нічиєю. В активі України тільки одна перемога проти 4 в Англії.
- Англія перемогла Україну на груповому етапі Євро-2012 завдяки одному голу Вейна Руні. У тому матчі арбітр Віктор Кашшаї не зарахував гол Марко Девіча.
- Матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія відбудеться у Римі на стадіоні "Олімпіко". Гра розпочнеться о 22:00.
- Англія виграла три матчі на чемпіонаті Європи, розписавши нічию тільки з Шотландією. Англійці не пропустили жодного голу.
- Щодо України, то наша команда має дві перемога та стільки ж поразок.